في ذكرى رحيل فريد الأطرش.. تفاصيل سر عبدالسلام النابلسي عنه

تحل اليوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش، والذي خلدت أغانيه وموسيقاه، ذكرى فنية خالدة داخل وجدان الجمهور.

البداية مع الفن

عشق فريد الأطرش الفن منذ صغره، ولد لأسرة فنية في سوريا، الأم كانت مطربة، وشقيقته أسمهان، ودرس بمعهد الموسيقى، وبدأ بعدها بعازف للعود بفرقة بديعة مصابني.

مطرب وملحن وممثل

بدأ الفنان فريد الأطرش نجاحات كبيرة خلال رحلته مع الفن المصري، وقدم عدد من الأفلام والاغاني الهامة التى لاقت رواجاً واسعاً، وحقق جماهيرية كبيرة بأعماله الفنية، واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية تعيش حتى وقتنا الحالي بصوته الرخيم والمميز، وعزفه على العود الذي إشتهر به طيلة حياته.

سر عبدالسلام النابلسي عن فريد الأطرش

كشف الفنان عبدالسلام النابلسي عن سر علاقته القوية مع الفنان فريد الأطرش، والتي وصفها بعلاقة أقوى من الدم.

وتابع النابلسي خلال لقاء تلفزيوني له، أنه تعرض لأزمة مالية كبيرة، وبعدها تعرض أيضا لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتابع النابلسي، أن الفنان الوحيد الذي كان إلى جواره بشكل يومي هو فريد الأطرش، بل وزاد من الأمر أن الأطرش كان يعاني من أزمة مالية هو الآخر، وقام بالاستلاف، لسداد أجر المستشفى للفنان عبدالسلام النابلسي.

أبرز أعمال فريد الأطرش

قدم الفنان فريد الأطرش عدد من المشاركات السينمائية خلال رحلته الفنية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "حبيب العمر، حكاية العمر كله، ودعت حبك، رسالة من امرأة مجهولة، عهد الهوى".