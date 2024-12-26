جروس يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز وتنفيذ المطلوب فى مواجهة الاتحاد

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المران من أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح لهم خطة مران اليوم قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.