ضبط أخطر تشكيل عصابى بحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الاتجار بالاسلحة النارية بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث تم ضبط بحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.

تشكيل عصابي بالإتجار بالأسلحة النارية

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بالقيام بالاتجار فى الأسلحة النارية متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرام.

وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير برئاسة الرائد محمد ترابيس من ضباط المتهمين وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش وسيارتين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار وتحقيق مبالغ مالية غير شرعية، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.