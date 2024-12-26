محمد كسبر لـ"البوابة نيوز": لم أتوقع الفوز وأسعدني تسليط الضوء على الإبداع

أعرب الكاتب محمد كسبر، الفائز بالمركز الأول مكرر بجائزة طه حسين للرواية المنشورة، عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أنه لم يتوقع الفوز وعادة لا يضع توقعات مسبقة، ويبذل الجهد اللازم قدر المستطاع فيما يكتبه.

وقال كسبر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن روايته الفائزة (في رحاب البطل كانت لنا أيام)، من أحب الروايات لقلبه وأكثرها ذاتية، لافتًا أنه يرى أن الجوائز هي وسيلة لتسليط الضوء على المبدع وإبداعه مع حفظ ماء الوجه، فالمبدع خجول بطبعه.

وعن روايته الفائزة أشار إلى أنها تنتمي للديستوبيا الساخرة وتتناول فكرة البطل الفرد الذي تذوب الأمة في شخصه وتعتمد عليه في تسيير شؤون حياتهم، وذلك من خلال معالجة ساخرة حول صديق لبطل عالمي غير مسار الخريطة الدولية ويحكي هذا الصديق علاقته بالبطل قبل البطولة أي علاقته بالبطل في وجهه الإنساني قبل إضفاء القداسة عليه.

الجدير بالذكر أن نادى القصة، أطلق حفل توزيع جوائز المسابقات، مساء أمس بمقر المجلس الاعلى للثقافة، في كافة المجالات الخاصة بالرواية المنشورة وغير المنشورة وكذا جوائز مسابقة الأطفال تحت سن 18 عام.