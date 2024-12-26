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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 13 طن لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة
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صرحت الدكتورة عزة زارع مديرية الطب البيطرى بأسوان، بأنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وأيضاً رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فقد تم تنظيم حملات متتالية أسفرت عن ضبط 13 طنا من اللحوم البلدى ( بقرى وضانى ) ، واللحوم المستورة ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

ضبط 13 طن لحوم بلدى ومستوردة ومصنعات غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان

ولفتت إلى أنه شارك فى جهود الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بقيادة الدكتورة سهام زاهر ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر ، وبالتعاون مع مديرى الإدارات بالمراكز والمدن .

التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة

وأوضحت الدكتورة عزة زارع أن المخالفات التى تم ضبطها تنوعت ما بين عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر ولحوم  مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجارى بإستخدام أختام مزورة ومكافحة ظاهره تهريب الأسماك ، وقد تم التحفظ على المضبوطات ، لحين صدور قرار النيابة ، كما تم تحرير 17 محضر جنح الأقسام بالمحافظة، وجارٍ اتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة .

يأتي ذلك من أجل تحقيق الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناء على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين لتنظيم حملاتهم التفتيشية المفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الإطمئنان على سلامة المعروضات وصلاحيتها للإستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

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مديرية الطب البيطرى بأسوان ضبط 13 طن لحوم بلدى ومستوردة أخبار محافظة أسوان