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الخميس 26 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 متهمين يستأنفون على حكم سجنهم في التحرش بفتيات واستعراض القوة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقدم 3 عاطلين متهمين بالتحرش بفتيات واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح، باستئناف امام نيابة مدينة نصر علي الحكم الصادر بحقهم بالسجن 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه للمجني عليهم

وألقت قوات الأمن القبض على  3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات

 

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