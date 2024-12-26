نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال حصر مزارع الدواجن وإنتاج البيض والأسماك

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة حصر مزارع الدواجن والأسماك المتعثرة والغير مرخصة بالمحافظة، لتقديم التسهيلات والدعم اللازم لزيادة الإنتاج والمعروض من السلع لتقليل الأسعار.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب، مدير عام المكتب الفني، الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، ورؤساء مراكز ومدن القصاصين الجديدة، التل الكبير، والقنطرة غرب، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، وممثلي الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديرية الزراعة، فرع هيئة تنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.

كما تم متابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسماعيلية، من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان ورئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والقصاصين؛ لدراسة أماكن لإقامة منافذ ثابتة لبيع وتوريد بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين، إلى جانب متابعة حصر مزارع الثروة السمكية الغير مرخصة على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد عقد اجتماعًا، لبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجنيِّ والمزارع السمكية بالمحافظة لبدء مبادرة الاكتفاء الذاتي بالمحافظة من البيض والدواجن والأسماك وتوفير احتياجات المحافظة بدون حلقات وسيطة بما يسهم في خفض الأسعار.