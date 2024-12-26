ليفربول يخشى مفاجآت جولة "البوكسينج داي" أمام ليستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس نحو ملعب "آنفيلد"، حيث يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ18 "البوكسينج داى" من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويختتم فريق ليفربول، عام 2024، بمبارة فى غاية القوة والإثارة، أمام نظيره ليستر سيتى، ضمن منافسات الجولة التى تسمى بـ"البوكسينج داى"، والتى تكون آخر مواجهات العام المنقضى.

ليفربول يبحث عن تعزيز الصدارة

ويسعى ليفربول لحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته لجدول المسابقة والتى يتربع على قمتها برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام وصيفه تشيلسي، مع امتلاك الريدز مباراة مؤجلة مع نظيره إيفرتون فى ديربي "الميرسيسايد".

ويدخل ليفربل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير فى الجولة الأخيرة على حساب غريمه توتنهام بـ6 أهداف مقابل 3.

مفاجآت البوكسينج داي

ويخشى فريق ليفربول مفاجأة جولة “البوكسينج داى”، والتى تأتى نتائجها على غير المتوقع، وعادة ما تشهد عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق ليستر سيتي للخروج بنتيجة إيجابية من قلعة آنفيلد، وألا يكون الضحية الجديدة للريدز، وذلك للتقدم نحو المنطقة الآمنة والتى يبتعد عنها بنقطتين فقط أمام مراكز الهبوط حاليا.

حيث يحتل فريق ليستر سيتى المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة، حصدها من 17 جولة، حقق خلالها الفوز فى ثلاث جولات وانتهت 5 بالتعادل، و 9 بالهزيمة.