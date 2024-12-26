عاطف الطيب.. مخرج سينما الملفات الشائكة

تحل اليوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر، ذكرى ميلاد المخرج الراحل عاطف الطيب، والذي قدم تاريخ فني وسينمائي حافل بالأعمال.

البداية

من صعيد مصر، نشأ المخرج عاطف الطيب بمحافظة سوهاج، وعشق الفن، وهو ما جعله يدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، ليزداد عشقه للفن بشكل أكبر، وبدأ ينظر بعين المخرج للأعمال الفنية.

التلميذ والأساتذة

بعد تخرجه من المعهد، عمل عاطف الطيب مع عدد كبير من أهم المخرجين لأكبر الأسماء الفنية، منهم المخرج شادي عبد السلام، يوسف شاهين، وغيرهم الكثير.

وأهم ما ميز عاطف الطيب أنه كان صاحب بصمة إخراجية خاصة، ولم يشابه أي من أساتذته.

مدرسة عاطف الطيب الإخراجية

قدم عاطف الطيب سينما تحاكي الواقع، وتقدم سرد لكل تفاصيل الشرائح المجتمعية، وزاد عن غيره بفتح الملفات الشائكة، وأصبحت أفلام عاطف الطيب كأحجار تحرك كل المياه الراكدة في المجتمع آنذاك، لتلقى نجاح كبير وشعبية مع الجمهور المصري والعربي، وثار الجدل كثيراً من أعمال عاطف الطيب، وكان فيلم ضد الحكومة وفتح الملف الشائك لقضايا التعويضات، وأيضاً أفلام مثل التخشيبة، سواق الاتوبيس، انذار بالطاعة، وما قدمه من خلال تلك الأعمال في سرد الأزمات التي تواجه المجتمع وأفراده.

أبرز أعماله السينمائية

قدم المخرج عاطف الطيب عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة، منها فيلم "الهروب، ضد الحكومة، البرئ، ملف في الآداب، كشف المستور، انذار بالطاعة، دماء على الأسفلت، سواق الاتوبيس، التخشيبة".