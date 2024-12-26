"التضامن" تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، حيث شهد المعرض إقبالًا واسعًا على معروضات 15 عارضًا وعارضة المشاركين في فعالياته.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في التسويق ودعم المنتج المصري اليدوي وتشجيع الحرف التراثية المتميزة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد.

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المعرض وجد اقبالًا واسعًا وإشادة بالمعروضات المتميزة، خاصة الكليم وأعمال الديكور من الأخشاب المكرميات والمفروشات القطنية المطرزة والاكسسوارات ذات التصميمات المستوحاة من البيئة المصرية، وكذا منتجات الجلود والمنتجات الغذائية من عسل النحل والمخبوزات، وكذلك أشغال الكروشيه اليدوية التي تتميز بجمال التصميمات ومنتجات اخميم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصري الأصيل، وبأسعار منافسة.