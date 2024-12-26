إيمان أيوب: "مش من حق حد يشتمني بالأب والأم ويتنمر عليا"| خاص

أثارت الفنانة إيمان أيوب ضجة كبيرة على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بعد تعرضها لانتقاد لاذع والتنمر عليها بسبب تغير ملامح شكلها بعد ظهورها في أحد البرامج واتهمها الجمهور بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغير ملامحها بالكامل.

وتواصلت "البوابة نيوز " مع النجمة إيمان أيوب لنعرف منها حقيقة الأمر وتعليقها على الهجوم عليها بعد ظهورها بهذا الشكل.

وقالت أيوب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أنا لم أقم بإجراء أي عمليات تجميل في حياتي وأثناء ظهوري في البرنامج أمس قد تعرضت لإضاءه بشعة مع حملة تنمر غير عادية.

ولفتت إلى أن هناك كثير من الأشخاص تداولوا عدد من الصور لي عبر السوشيال ميديا بشكل سىء للغاية، وقالت بالمعنى الدراج: "أقول للناس اللي هاجمتني أنا مش شايفه إني شكلي وحش ومعملتش أي عمليات تجميل ومحدش لي حق أنه يشتمني بالأب والأم ويتنمر عليا بالطريقة دي لأن أهلي توفاهم الله وأنا مأجرمتش ومعملتش حاجة غلط الكلمة الطيبة صدقة يا جماعة".

وتابعت، "أتحدي أي حد لو تم فحصي على أكبر دكاترة تجميل علي الهوا لو لاقي خرم في وشي عملت فيه حاجة".

وأشارت كل ما قمت به هو حقن فيلر في شفايفي وأري أنه ليس عيب ولا حرام ومعظم البنات تفعل ذلك والكاميرا هي التي أظهرتني بهذا الشكل فالإضاءة دائما من الممكن تُجمل أي فنان أو تقوم بتشويه.

وتابعت، أنا قمت بتنزيل فيديو عبر تطبيق التيك توك بدون أي فلتر ولاقيت عدد من التعليقات الطيبة أما رأيته من بعض رواد التواصل الاجتماعي قد تكون حملة ممنهجة ضدي ولا أعرف لماذا كل هذه الحملات علي ومن يقف ورائها، مضيفة" أنا نفسي الناس تكون رحيمة بيا وكفاية تنمر وشتايم فيا وبلاش نبقي واقفين لبعض بسكاكين علي الواحدة".