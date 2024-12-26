محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة المياه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه مشيداً بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة لما قدمته خلال عام ٢٠٢٤من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنجازات إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال عام ٢٠٢٤ م وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ ٧٦٥٠ نشاطا توعويا بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدف ٢٨٦٠٠٠ مواطن تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بهدف التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة منها تنفيذ ١٩٧٠ نشاطا توعويا داخل ٩٣٠ مدرسة بمختلف المراكز والمدن والأحياء إستهدف توعية المعلمين والطلاب على حد سواء تم خلاله تنفيذ ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة وأنشطة تفاعلية لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى التلاميذ.

وتنفيذ أنشطة توعية بإجمالي ٤٩٠ ندوة توعية وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة داخل الجهاز الإداري للدولة ، وكذاك ٢١٧ ندوة بدور العباده ( المساجد والكنائس ).

وتنظيم ٨٥٠ حملة اطرق الابواب لتوعية سيدات المنازل بالإضافة إلى تنفيذ ٢٢٠٠ حملة توعية بالقرى وتحرير ٤٥٠٠ إستمارة استطلاع رأي داخل ٣٥ قرية لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة و ١٢ قافلة مائية لتقديم خدمات الشركة لأهالي قرى محافظة الشرقية ، تضمنت عقد ندوات توعية وحملات طرق ابواب وتنشيط حصيلة وأخذ عينات مياه من المنازل لتحليلها وتلقي الشكاوي من المواطنين وتقديم كافة الخدمات للعملاء وتنفيذ ٩٨٠٠ وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز المحافظة دون تحملهم أية أعباء مادية وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية و ٦ كيلو خطوط مياه شرب ٤ بوصة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لخدمه الأهالي بالمجان.

كما تم تنظيم ٨٠ إجتماعا مع قادة الرأي والقيادات التنفيذية من أجل حل أي مشكلات او معوقات مرتبطة بتنفيذ المشروعات وتشكيل لجان مجتمعية بالقري .

بالاضافة الي تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه ومعامل الشركة للتعريف بمجهودات الشركة في توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.