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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمين عمر حكمًا لمباراة الجونة وبتروجت في الدوري

الحكم المصري أمين
الحكم المصري أمين عمر
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسة برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم حكام مباراة الجونة وبتروجت التي تقام اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة السادسة لدوري (نايل).

حيث تم تكليف طاقم مكون من الدولي أمين عمر (ساحة)، ومصطفى حسن ومحمد عطا (مساعدين) وعمرو عايد (حكمًا رابعًا) ومصطفى عثمان ومعه عاطف حسين (تقنية الفيديو)

ويستضيف اليوم الخميس، فريق بتروجت، فريق الجونة على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري nile.

ويسعى الفريقين لخطف نقاط الآخر، لتحسين رصيد نقاطه في جدول ترتيب الدوري المصري، والابتعاد عن الفرق المرشحة للهبوط.

ويدخل بتروجت المباراة برصيد 5 نقاط جمعها من خلال 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتان وخسر في مباراتان ليحتل بها المركز الثالث عشر، بينما وصل الجونة إلى السادسة احتل بها المركز العاشر من خلال 5 مباريات خاضها، وفاز في مباراة وخسر في مباراة وتعادل في الثلاثة الآخرين.

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