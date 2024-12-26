لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا منفتحة على الحوار مع ممثلي الدول الغربية المستعدين لإجراء الحوار المتكافئ والبحث عن التوازن.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، أشار لافروف، في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، إلى وجود مثل هؤلاء الممثلين وهم المجر وسلوفاكيا.

وأضاف: «الأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي بدأوا أيضًا يطلبون ببطء إجراء بعض المحادثات السرية، لكن قلة قليلة من الناس يجرؤون على ذلك علنًا، هناك انضباط صارم في الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن أساليب الغرب في العلاقات الدولية تنتهج سياسة «عزل روسيا»، فيطرحون مطالب غريبة للدول الأخرى لعدم التعامل مع روسيا وشراء موارد الطاقة بأسعار أغلى، لافتًا أن الغرب يفهم أن العقوبات تؤدي إلى الإضرار بسكان الغرب.

وأوضح، أنه واثق مع تطور العالم متعدد الأقطاب أنه لن يكون ممكنا من دون تطور المجموعات والاتحادات التي يسودها العدالة والمساواة بين الدول، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تعزيز مواقف مجموعة «بريكس» على المنصات الدولية.

وفيما يخص الحرب مع أوكرانيا قال وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن الهدنة في أوكرانيا ليست طريقا إلى أي مكان، وأن موسكو لن تكتفي بالحديث الفارغ عن التسوية، مشيرا إلى أنهم سيرغبون من خلالها كسب الوقت لإعادة تسليح أوكرانيا.

وأكد لافروف، في حديثه في المؤتمر الصحفي، أن الاتفاقيات المستقبلية لتسوية الصراع الأوكراني، يجب أن تتضمن آلية لاستحالة انتهاكها.

وأضاف: «روسيا لا تقترح شروطا مسبقة، وإنما تثبيت وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في السابق، فما قالوه من قبل بعدم تمدد الناتو لم يلتزموا به، فهناك مبدأ تقرير المصير للشعوب، خاصة أن الحل الوسط هو ضمان وحدة وسلامة الدول، التي تحترم حكوماتها حقوق تقرير المصير لكافة السكان الذين يعيشون على أراضيها».

وأشار إلى، أن روسيا مستعدة للتشاور مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا، وتأمل موسكو أن يفهم البيت الأبيض الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا أن موسكو «دائمًا على استعداد للمشاورات»