وفد عراقي يجري مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة بدمشق

أجرى وفد عراقي يضم رئيس المخابرات ومستشار رئيس الوزراء مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة بدمشق، اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع وفودا دبلوماسية أردنية وقطرية وإيطالية أعربت عن دعمها للشعب السوري بينما ناقش معها سبل التعاون مستقبلا.

وبعد لقاء وفد لبناني وآخر سعودي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اجتمع الشرع بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في أوّل زيارة لمسؤول أردني رفيع المستوى إلى سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وانتهى حكم الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع دمشق.

وفرّ الرئيس السابق الذي حكم سوريا بقبضة حديدية لمدة 24 عاما، إلى روسيا إيذانا بنهاية أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، على ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأردني.