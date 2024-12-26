علاء عبد العال يعتمد على الهجوم خلال مباراته أمام بتروجت في الدوري

يستضيف فريق بتروجت، اليوم الخميس، فريق الجونة على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري nile.

ويسعى الفريقين لخطف نقاط الآخر، لتحسين رصيد نقاطه في جدول ترتيب الدوري المصري، والابتعاد عن الفرق المرشحة للهبوط.

نقاط الفريقين

ويدخل بتروجت المباراة برصيد 5 نقاط جمعها من خلال 5 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتان وخسر في مباراتان ليحتل بها المركز الثالث عشر، بينما وصل الجونة إلى السادسة احتل بها المركز العاشر من خلال 5 مباريات خاضها، فاز في مباراة وخسر في مباراة وتعادل في الثلاثة الآخرين.

علاء عبد العال يعتمد على الهجوم

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

ويعتمد فريق الجونة على أسلوب هجومي مدعوم بلاعبين قادرين على صنع الفارق، وسيحاول الجونة استغلال قوته الهجومية للضغط على دفاعات بتروجيت منذ البداية، وقد سجل لاعبو الجونة هدفا، واستقبلت شباكهم مثله خلال المباريات السابقة.