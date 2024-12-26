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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مكسيم خليل يحذر من خطورة الشائعات على سوريا

مكسيم خليل
مكسيم خليل
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حذر الفنان السوري مكسيم خليل من خطورة تداول الشائعات وعدم التحقق منها في سوريا.

وكتب مكسيم خليل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" تويتر سابقا: "‏بتمنى الرسالة توصل لكل سوري بحب بلده أو خايف على حاله: تناقل الأخبار بدون وعي نتيجة مخاوف جواتك ممكن يكون سبب بخسارة أرواح، في فيديوهات قديمة وحتى جديدة كتيرة رح تنتشر للتجييش الطائفي وغيره لأسباب كتير، أكيد الكل بيعرف انه الجيش الالكتروني  يلي كان اله الدور الأهم بشرخ المجتمع لسى موجود، ولسى في خلايا رح تلعب على خوف مزروع جواتنا".

وتابع مكسيم، حاولوا عدم الانجرار وراء الهتافات النابعة من تجييش خارجي أو حتى داخلي، خلونا نحاول نتأكد ونحلل لانه كلنا منعرف أنه في ناس حتما مو مبسوطة أنه القصص تمرق بسلاسة وبدون دم، لأنه بقائهم كان يعتمد على وجود هاد الدم السوري يلي هو دمنا كلنا وأكيد كل السوريين تعبوا ومو حابين يرجعو يعيشو مرة تانية تجربة صعبة.

وأضاف، لهيك بقول لكل شخص قادر يوّعي قادر يهدّي ويقلل من المخاوف كل رجل دين منفتح  كل ناشط مدني كل سوري واعي لتجربة قاسية عاشها، هلأ وقتك هلأ دورك،
أي مبادرة فردية او جماعية بتقوم فيها هلأ صغيرة أو كبيرة رح تساهم بأنك تحبط أي محاولة لزرع الفتنة أو أي شي ممكن يزعزع هي المرحلة ، "المجتمع المدني دوره هلأ اكبر من أي دور سلطةوهو يلي بحدد بالمستقبل سياسة أي سلطة، المجتمع المدني السلمي يلي بتكون فيه الأولية لسوريتك "فقط" هو القوة الوحيدة يلي رح يكون تأثيرها ايجابي وبعيد عن اي شي سلبي مُدمّر آمنوا من جوات قلوبكم أنه سوريا لكل السوريين.

 يذكر أن مكسيم خليل شارك مؤخرا في مسلسل "المعبر"، بطولة النجوم عباس النوري، وكاريس بشار، وأنس طيارة، ولين غرة، وخالد القيش.

والمسلسل اجتماعي بوليسي، يتألف من 15 حلقة، وتدور الأحداث في إطار درامي يسلط الضوء على عمليات تهريب حدثت عام 2005، عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، وهو عن قصة مؤيد النابلسي، أعد السيناريو والحوار له حمزة اللحام، وأخرجه يزن هشام شربتجي.

مكسيم خليل يحذر خطورة الشائعات