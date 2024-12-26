مصرع عامل سقط من الطابق الـ12 أثناء عمله في الفيوم

لقي شاب مصرعه، متأثرا بإصابته، عقب سقوطه من الطابق الـ12 في أثناء عمله ببرج سكني، بحي الجون بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام جثة شاب يدعي "علاء .ع ا " 16 عاما، مقيم بقرية دار السلام بمركز طامية، ومصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، وتوفي في الحال، وتبين أن ذلك نتج عن اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الـ12، في أثناء عمله ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.