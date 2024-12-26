اتحاد الكرة يكشف سبب اختيار مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًا للجبلاية

كشف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة سبب اختيار مصطفى عزام في منصب المدير التنفيذي للجبلاية عقب الاجتماع الذي عقده المجلس أمس.

وأصدر المجلس بيانا، قال فيه إن اختيار مجلس إدارة الدكتور مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًا للاتحاد ليؤشر على نهج الاتحاد الجديد بالاعتماد على العناصر التي تتماشى مع توجهاته لاستشراف مستقبل للكرة المصرية مبني على أسس علمية ومهنية.

وأضاف، أن مصطفى عزام يعد من أرفع الكوادر الرياضية وخبيرًا فى مجالات إدارة الأعمال والاستثمارات الرياضية والتخطيط الاستراتيجي.

ويرأس الدكتور مصطفى عزام حاليًا مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لادارة الاندية والأحداث الرياضية، كما يرأس الدكتور عزام لجنة مشروع مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وأشرف على كل مراحل تنفيذه بالتنسيق مع الفيفا وبرنامج فيفا للأمام.

وكان عزام وكيلًا سابقًا لوزارة الشباب والرياضة للاستثمارات الرياضية ومديرًا للمكتب الفني لعدد من وزراء الشباب والرياضة السابقين أشرف خلالها على تطوير البنية الرياضية بالاستادات والأندية والمراكز الرياضية، وحصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الرياضة وحقوق البث التلفزيوني للأندية الرياضية بالإضافة إلى دبلوم القانون العام ودبلوم تسويق كرة القدم واحتراف اللاعبين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو عضو الجمعية الأروبية للإدارة الرياضية، كما شارك في تنظيم عدد من البطولات الكبرى التي نظمتها مصر مثل كأس العالم للشباب والدورة العربية وبطولة أمم إفريقيا، كما شارك في العديد من مؤتمرات ولجان تطوير التشريعات الرياضية.