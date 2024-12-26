بالفيديو.. ناقد يكشف تفاصيل مفاجئة عن تدعيمات الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد، تفاصيل مفاجئة عن تدعيمات الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025، معلقا: الأهلي محتاج تدعيمات في صفوفه بداية من خط الدفاع لخط الهجوم في خلال تلك البطولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن كأس العالم 2025 الحدث المنتظر لكل عشاء القلعة الحمراء، منوهًا أن الأهلي يسير في طريق إنهاء صفقة محمود تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق والمفاوضات في المرحلة المتقدمة جدا قاربت على النهاية.

وبشأن بغداد بونجاح، تابع إسلام فؤاد: صفقة بغداد بنجاح قاربت على الانتهاء، واللاعب بنسبة كبيرة سيتواجد في الأهلي سواء في يناير المقبل أو في كأس العالم للأندية، بالتزامن مع عودة حمدي فتحي من الدوري القطري لتدعيم خط الوسط.

واختتم قائلًا: هناك مفاوضات حول عودة محمد عبد المنعم من نانت الفرنسي على سبيل الإعارة، مقابل المبلغ المتبقي من صفقة بيعه للفريق الفرنسي؛ وذلك للمشاركة في كأس العالم 2025.