محافظ المنوفية: ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة بكفر داود بالسادات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة ومدى جودتها حفاظاً علي حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.



حيث تمكنت مباحث التموين خلال حملة مكبرة من ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود مركز السادات للقيام باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى وتعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات تفيد أنها مستوردة من خارج البلاد لطرحها بالأسواق .



وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ طـن مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية ، و ٣٢ طـن خامات مجهولة المصدر ، و ١٦ طن منشط نمو ومخصب زراعي معبأ من خامات منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ،11 ألفا و992 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وشدد المحافظ على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.