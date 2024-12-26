معتصم النهار عن سوريا: الوطن ومؤسساته خط أحمر

وجه الفنان السوري معتصم النهار رسالة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" تويتر سابقا عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا.

وقال معتصم النهار: "من اعتاد القتل والتسلط والتمادي على حساب الآخرين من أي طائفة كان، عليه أن يفهم أن العدالة قادمة، انتهت أيام القوة العمياء، وحان وقت العقل والإنصاف، لا مكان للظالمين في زمن الوعي والحرية، الوطن ومؤسساته خط أحمر، سوريا للسوريين".

يذكر أن معتصم النهار يشارك في المسلسل الجديد "نفس" وهو عمل اجتماعي، تمتد أحداثه على ثلاثين حلقة وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الفنان عابد فهد مع الفنانة دانييلا رحمة، ومن تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي سمعان، وأحداث العمل بعيدة كل البعد عن الأكشن والجرائم، وترتبط مباشرة بالحب وما يرافقه من تضحيات وأثمان غالية يدفعها البعض لمقاومة الحقد والضغينة والحسد.