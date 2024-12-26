رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى مبرة كفر الدوار لمتابعة سير الإنشاءات الجديدة

تفقد الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى مبرة كفر الدوار التابعة لفرع البحيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها المنشآت الصحية في جميع المحافظات.

تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير أعمال التطوير بالمستشفى، والتي تتضمن مشروعين رئيسيين، أولهما تدعيم وتطوير المنشأ القائم المكون من أرضي و5 ادوار علوية، بينما يشمل الثاني إنشاء مبنى مستشفى جديد مكون من بدروم وارضي و8 طوابق علوية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية متقدمة.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور أحمد مصطفى، على التحديات التي قد تواجه المستشفى للعمل على تذليلها و كفاءتها، بما يحقق طموحات المواطنين في توفير رعاية صحية عالية المستوى.

أكد الدكتور أحمد مصطفى، حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم رعاية عالية الجودة.

رافقه الدكتور احمد عطا رئيس الادارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور محمود مجاهد مسئول الاتصال السياسي بالهيئة، والدكتورة شيماء الشرقاوي مدير المنطقة الطبية الأولى بفرع البحيرة.

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