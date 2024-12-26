جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق بالإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية وغش تجاري و تلاعب بالأسعار وذلك لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

لذا قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق و المخابز والمجمعات الاستهلاكية حيث تم تحرير محاضر مخالفات بإجمالي ٣٢٩ محضرا لمخابز مخالفة بالإضافة إلى تحرير عدد ٩٧ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع ومحاضر بيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

كما قام جهاز حماية المستهلك في إطار ضبط الأسواق بالمرور على ٤٢١ محلا تجاريا وتم رصد ۱۰۷ مخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار - عدم إصدار فواتير - سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات سلع تموينيه غير مصرح بتداولها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

و في الإطار ذاته ضمن مبادرة جهاز حماية المستهلك تحت شعار " تجاره اليكترونيه منضبطه "، قام جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بعمل حملات مكثفة استهدفت ضبط الأسواق وخاصه شكاوي التجارة الالكترونيه الشراء الأونلين والتي أسفرت عن تلقي الفرع ۷۰۱ شكوي تم التعامل معها وإزالة إزالة أسبابها منها شكاوي استبدال المنتج - استرجاع المنتج- الاصلاح ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك وفقا لضوابط قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨.

كما تم المرور على شركات الشحن والمنوط بها توصيل المنتج من البائع إلى المشتري بنطاق محافظة الإسكندرية والتأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع المستهلكين وسرعة التجاوب مع الشكاوي المقدمه في هذا الشأن.