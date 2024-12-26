الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب

قضت محكمة جنح النزهة ، بحبس 5 فتيات 3 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5 فتيات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهن وبحوزتهن 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمات اعترفن بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.