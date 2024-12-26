نائب وزير الإسكان يصل دمياط ويستعرض المشروعات الجاري تنفيذها.. صور

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان للمرافق، الإجتماع الموسع المُنعقد صباح اليوم الخميس، بمقر الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان، و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى، الدكتور صلاح بيومى واللواء عصام شكر و الدكتور أبو العباس نواب رئيس الشركة القابضة ولفيف من قيادات وزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

حيث جاء الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بهذا القطاع ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من الجانبين، ومتابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية منذ زيارة المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى أواخر نوفمبر الماضى، وخلال الاجتماع أيضًا، تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، للشركة القابضة و الهيئة القومية قدمه اللواء أمين شوقى رئيس الهيئة والمهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة بدمياط.

وناقش المحافظ ونائب وزير الإسكان كافة المعوقات والحلول المطروحة، للدفع بخطط التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة ، وأيضًا آليات استكمال مشروع خط المياه الناقل ، لتعزيز تغذية مدينة رأس البر بخدمة مياه الشرب ، وموقف مشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة و مركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و اطلعا على التوقيتات الزمنية للانتهاء من كل مشروع

وبحث محافظ دمياط ونائب الوزير ، رؤية إعداد خطة تشاركية بين الشركة والهيئة القومية وبالتنسيق مع المحافظة لوضع مخطط لمشروعات العام المالى القادم ، لتحقيق خطة تضمن توفير خدمات متكاملة للمواطنين في ضوء الموارد المتوفرة، وأيضًا التوصيات الواردة بشأن نقل تصرفات المحطة القديمة بمحطة معالجة رأس البر إلى المحطة الجديدة نظرًا لتهالكها، و ذلك تمهيدًا لادراج مشروع رفع الكفاءة لموقع المحطة القديمة بالخطط الاستثمارية القادمة.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونا وثيق بين الجانبين، لتخطى العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات المدرجة بهذا القطاع، من خلال المتابعة الدورية لتلك المشروعات، وأوضح أن المحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للانتهاء من المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحدد ، وأشاد " المحافظ " بجهود وزارة الإسكان الداعمة لهذا الملف و أيضًا جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط خلال الفترة الماضية وحرصها على تلافى أى ملاحظات و العمل وفقًا لاستراتيجية محددة بالتعاون مع المحافظة.

ومن جانبه،، أكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الوزارة البالغ بالمتابعة الدورية لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وتذليل المعوقات التى تواجه الأعمال الجارى تنفيذها ، بالتنسيق بين المحافظة و وزارة الإسكان ، وتفعيل خطة محددة تساهم فى تخطى أى عقبات ، و الإسراع بالخطوات التنفيذية لتلك المشروعات و نهو كافة الأعمال بها في أسرع وقت ممكن طبقا للمواصفات القياسية.