محافظ المنوفية يعلن خطة القوافل الطبية العلاجية لشهر يناير المقبل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بنطاق القري الفقيرة والمناطق النائية بحميع أرجاء المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أننا مستمرون في تنفيذ القوافل الطبية طوال العام بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يناير 2025 ستجوب عدة قرى بالمحافظة وستبدأ يومي 1 ،2 يناير بقرية ميت عفيف بالباجور، و يومي 8 ،9 بقرية كمشيش بتلا، و يومي 15 ،16 يناير بقرية عمروس بالشهداء ، وكذا قرية ساقية المنقدي بأشمون يومي 18 ،19 من نفس الشهر، والعزبة الغربية بشبين الكوم يومي 22 ، 23 يناير ، وبقرية الكتامية بالباجور يومي 25 ، 26 يناير، لافتاً إلى أن تلك القوافل تستهدف الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية لهم ،موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.