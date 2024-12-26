اليوم.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في أوبرا دبي

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس في أوبرا دبي.

ومن المنتظر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، منها :"لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية".

وروج هاني شاكر للحفل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" وشارك جمهوره أمس الأربعاء، صورًا من كواليس بروفاته الأخيرة استعدادًا لحفله في دبي، وكتب تعليقا عليها:" صور من بروفات حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، غدًا على مسرح دار أوبرا دبي".

وطرح هاني شاكر مؤخرًا ألبومه الجديد "اليوم الجميل" عبر كافة المنصات الموسيقية، ويضم 9 أغنيات متنوعة منها "يا ويل حالي"، "أديتك ورد"، و"حمل الليالي".