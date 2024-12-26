بالتزامن مع حملة أمنية في ريف دمشق.. حظر التجوال في قدسيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام سوري، اليوم الخميس، بأن إدارة العمليات العسكرية تعلن حظرا للتجوال في قدسيا بالتزامن مع حملة أمنية في ريف دمشق.

وقبل قليل، صرحت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، اليوم، ببدء حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي.

وفرضت السلطات العسكرية السورية حظر تجوال، بالامس، في مدينتي اللاذقية وجبلة، إضافة إلى مناطق محددة في محافظة حمص، وذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وجاء هذا القرار على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين وقوات الأمن في تلك المناطق، بهدف استعادة الأمن ومنع تفاقم التوتر.

وفي قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، وقعت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين يُعتقد أنهم من بقايا النظام السابق، أسفرت عن مقتل شخصين أحدهما من قوات الأمن والآخر من المسلحين.

وتأتي هذه الاشتباكات ضمن حملة أمنية واسعة تستهدف العناصر المتورطة في جرائم سابقة والذين يشكلون تهديدًا للأمن المحلي.

كما شهدت منطقة المزيرعة بريف اللاذقية مواجهات عنيفة بين مسلحين تابعين لفلول النظام السابق وعناصر من "فيلق الشام".