تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بالمرج

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بعد خطفه وتعذيبه في منطقة المرج، عن أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه.

وأضافت المناظرة، أن الجثة عثر بها على طعنة نافذة بمنطقة القلب أدت الي قطع في الشريان ونزيف دموي أدي لتوقف الدورة الدموية مما اسفر عن الوفاة.

وتلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.