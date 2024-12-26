ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل بعد خطفه وتعذيبه في منطقة المرج، عن أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه.
وأضافت المناظرة، أن الجثة عثر بها على طعنة نافذة بمنطقة القلب أدت الي قطع في الشريان ونزيف دموي أدي لتوقف الدورة الدموية مما اسفر عن الوفاة.
وتلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

مناظرة نيابة شرق القاهرة لجثة شاب لقي مصرعه منطقة المرج