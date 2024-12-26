محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادى الجديد 2025

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.. ونصت البرقية على:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيـس جمهوريـة مصـر العربية " يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "العام الميلادي الجديد 2025 م “سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها ”.

" وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم و الرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيما وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وعددا من الوزراء والمسئولين بالدولة بمناسبة العام الميلادى الجديد داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية بكل خير وتقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .