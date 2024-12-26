إزالة 207 حالات تعدٍ على الأراضي ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود، تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تمت إزالته منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر وحتى أمس بلغ 207 حالات بواقع (62 حالة تعد بالبناء المخالف على 22 ألفا و539 متر أملاك دولة+ 145حالة على مساحة 6 أفدنة و14 قيراطًا أرض زراعية)، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208 حالات، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي، وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجري تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.