مرندا الحنفى رسامة مبدعة تجسد الطبيعة بلوحاتها.. على خطى دافنشي

لوحاتها تنقلك إلى عالم سحري من الجمال والخيال، استطاعت أن تبدع بلوحاتها وتجسد البحر بألوانه ، كما جسدت الطبيعة بسحرها الخلاب ..فنانة تخطت حدود الواقع لترسم بخيالها واحاسيسها معبرة بألوانها فى اطار من الغموض والابتكار.

انها الفنانة مرندا الحنفى، من أبناء محافظة الدقهلية.

قالت إن ن موهبة الرسم تسري بدمائها منذ الطفولة ، موضحة أنها في بداية مشوارها الفني. شجعتها أسرتها علي تطوير موهبتها.

وأضافت "مرندا الحنفى " لـ" البوابة نيوز " أنها خلال دراستها الجامعية طورت موهبتها الفنية، وان .جامعة المنصورة كرمتها في معرض فني على مستوى الجامعة لحصولها علي المركز الثانى .

وأشارت إلى أنها التحقت بنقابة الفنانين التشكيليين منذ سنوات طويلة ، ودعمها محسن صالح نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية ، وشجعها علي استكمال تطوير موهبتها، و دفعها للاشتراك في معارض فنية عديدة ، منها معارض ننظمتها نقابة الفنانين التشكيليين بالدقهلية.

ولفتت "مرندا الحنفى " إلى انها شاركت فى بينالى بورسعيد عام ٢٠٠٧ ، كما عرضت لوحاتها الفنية من خلال صالون الدقهلية الفني ، خلال أعوام متتالية منذ عام 1990 وحتى الٱن .



وأوضحت "مرندا الحنفى " انها حصدت العديد من الدروع وشهادات التقدير، وكرمتها مؤسسة فنية ،وانها شاركت في عدة معارض أخري ، كان اخرها عام ٢٠٠٩، فى اتيليه القاهرة ، كما أشتركت فى معرض جماعى بقصر ثقافة الانفوشى بمحافظة الإسكندرية عام ٢٠٢٢ وحصلت على درع وشهاده تقدير من مؤسسه فنية، حيث قدمت لوحه من الطبيعه بعنوان جزيره الاحلام .

وكشفت ان لها كتابات عديدة عن الفن ، وان تناغم الالوان يختلف من فنان لاخر طبقا لإحساسه، وان كل لوحة تعبر عن فنانها ومدى تأثره باللون المستخدم وكلها من وحى الطبيعة.



وتحلم مرندا الحنفي بالشهرة والعالمية وتمثيل مصر عالميا" علي خطى الفنان دافنشي. صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة.

لوحة أدم وحواء