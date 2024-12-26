غدًا.. قطع المياه لمدة 6 ساعات بالجيزة.. تعرف على الأماكن

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت بإنه في اطار تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠مم بمسار محور ناهيا بطول ٤.٢ كم وتعارض الخط مع أعمال المحور، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال فصل خط المياه القائم قطر ١٠٠٠ مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلاَ عن خط المياه القائم .

وأشارت محافظة الجيزة إلي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة"، لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤.

وتوضح محافظة الجيزة عن قيام الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.