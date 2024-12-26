"استدعاء ولي أمر" في عروض نوادي المسرح بالإسكندرية| صور

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، عرضا مسرحيا بعنوان "استدعاء ولي أمر" ضمن عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بالإسكندرية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي لفرقة مصطفى كامل، تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد حمدي، ويتناول مجموعة من القضايا الأسرية المهمة كفرض السيطرة على الأبناء وانتهاك خصوصياتهم، وكيف يؤثر ذلك بالسلب على شخصية الأبناء، نتيجة التعرض للضغط النفسي.

"استدعاء ولي أمر" كيروجراف حمدي أحمد، ماكياج آلاء سامي، إضاءة مصطفى كرم، إعداد موسيقى محمد أشرف، تنفيذ موسيقى محمود رمضان، ديكور مريم أحمد، إكسسوارات حسناء بدر، ملابس رؤية أحمد، مخرج منفذ أحمد قدري، مخرج مساعد رنيم سعيد، وسيف عزمي.

أداء محمد سمير، أحمد فهمي، دهب، يمنى محمد، أحمد حماد، عزت محمد، ياسين الشريف، ياسمين منصور، نورهان طاهر، ومحمد تامر.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج.

أعقب ذلك ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرض شارك بها الكاتب سامح عثمان والمخرجين رامي نادر وسامح الحضري.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 33 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، تستمر حتى 7 يناير المقبل، وتتواصل العروض اليوم الخميس، مع عرضين لفرقة الأنفوشي، الأول بعنوان "خطوة للأمام خطوة للخلف" إخراج سمية أشرف، يليه عرض "الوداع" إخراج ميسون محمد.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.