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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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 نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فى سبيل الوطن، أعقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحى.

وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التى أظهرت المستوى الراقى للطلاب، كما تم تكريم عدد من المتميزين .

وأشاد  محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم فى إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعى والتأهيل الفنى بما يمكنهم من استكمال مسيرة بناء الوطن فى المستقبل .

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الإنتماء للوطن بما يسهم فى تكوين شخصية متكاملة للطلبة .  

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكرى التى تسعى للارتقاء بأبنائنا الطلاب وغرس قيم الانضباط لديهم .

وفى نهاية الجولة تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرضاً للمُبتكرات والبحوث الفنية التى نفذتها الطلبة .

الطابور الصباحى منظومة التأسيس العسكرى منظومة التعليم الفنى