اليوم.. قصر ثقافة أسيوط يشهد مؤتمر "السرديات والذكاء الاصطناعي"

يشهد قصر ثقافة أسيوط، في الرابعة مساء اليوم الخميس، المؤتمر السنوي لنادي القصة بأسيوط، في نسخته العاشرة تحت عنوان "السرديات والذكاء الصناعي" دورة الأديب الراحل محمد مستجاب، ويقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعقد برئاسة الكاتبة د. فاطمة الشريف، ويتولى أمانته الكاتب رأفت عزمي.

يقدم الجلسة الافتتاحية الشاعر د. سيد عبد الرازق، وتشهد كلمات بروتوكولية لأمين عام المؤتمر، ورئيس المؤتمر، ومدير عام إقليم وسط الصعيد، ثم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات نادي القصة بأسيوط، برئاسة الأديب أحمد راشد البطل.

تكريم رموز القصة بصعيد مصر

ويكرم المؤتمر عددا من رموز القصة بصعيد مصر: اسم الأديب محمد مستجاب، الكاتب د. أحمد مصطفى علي، والقاص علي محمد عبد الرازق، والقاصة نهال جمال عبد الناصر، والقاصة آيات الشريف، ورئيس وأمين المؤتمر.

كما يكرم الفائزين بجوائز مسابقة نادي القصة بأسيوط التي أقيمت بإشراف لجنة التحكيم المكونة من د. سعيد حامد، أستاذ الأدب بجامعة أسيوط، د. عماد حسيب، أستاذ الأدب بجامعة الوادي، د. محمود فرغلي، ويكرم القاص هاني مصطفى قدري عن قصته "إعادة تدوير" المركز الأول، والقاص محمد رمضان عن قصته "مدينة الرب" المركز الثاني، والقاص عبد العزيز عبد المعز عن قصته "جلباب على محفة" المركز الثالث.

السرديات والذكاء الاصطناعي

وتنطلق في الخامسة مساء، الجلسة البحثية الأولى بقاعة الشاعر سعد عبد الرحمن بقصر ثقافة أسيوط حول شخصية المؤتمر، وتقدمها الأديبة د. وئام عصام، وتقام الجلسة البحثية الثانية في السابعة مساء حول محور المؤتمر "السرديات والذكاء الصناعي" يقدمها د. أحمد مصطفى علي ويشارك بها د. محمد سليم شوشة، كما تقام أمسية شعرية وقصصية يديرها الأديب علي عبد الرازق ثم جلسة التوصيات.

المؤتمر ينفذ من خلال فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، ويقوم على تنفيذ المؤتمر نخبة من أدباء أسيوط يشكلون الأمانة العامة للمؤتمر وبالتعاون مع مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط.