وزارة الدفاع بالحكومة الانتقالية السورية: بدأنا حملة بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي

صرحت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، اليوم الخميس، ببدء حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة، والبدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة، وأيضا تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.