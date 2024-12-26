ماجد الكدواني: "موضوع عائلي 3" به زوايا جديدة تلامس الأسر العربية

أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته لوصول مسلسل "موضوع عائلي" إلى الموسم الثالث في الأحداث.

وقال الفنان ماجد الكدواني في تصريحات صحفية: "بالتأكيد نجاح الموسمين الأول والثاني، فاق توقعاتنا"، مشيرًا إلى أن النجاح يعود إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور المستقبل وثقته فيما نقدمه.

وأضاف الكدواني: “أن ثمة مسؤولية كبيرة أحملها على عاتقي مع فريق العمل تدفعنا إلى تقديم عملاً يتوجه إلى العائلة نفتخر به”.

ونوه ماجد الكدواني بالقول إن "المسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المشاهدين في العالم العربي، خاصة الأطفال وهو ما يحملنا المزيد من المسؤولية".

يذكر الكدواني أن "موضوع عائلي" أعاده إلى الدراما التلفزيونية مره أخرى، بالإضافة إلى أن العمل أفرز نجومًا ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يحسب للمخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد الجنايني"، مشيرًا إلى "أنني متفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستمثل إضافة كبيرة للأحداث التي تأخذ منحى مختلفاً مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات، سنجد أن هناك زوايا جديدة تلامس الأسر العربية".

ويختم الكدواني قائلًا، إن شخصية "إبراهيم" قريبة منه وهو بالفعل يعشق المطبخ وأحيانا يقوم بالطبخ في منزله برفقة ابنه، "وفي الحقيقة أصبحت ابنتي مرتبطة بشخصية "إبراهيم المحمدي" وكثيرا ما تُناديني بإبراهيم في المنزل".

و"موضوع عائلي"، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.