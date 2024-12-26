قبل انطلاق الجولة الـ14.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

يتصدر الفريق الأول لنادي الأهلي الكرة النسائية بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق، الدوري المصري الجاري حاليا، وذلك بـ33 نقطة جمعها من خلال 12 مباراة خاضها فاز في 11 مباريات منها.

يأتي بعده في المركز الثاني مسار بـ 30 نقطة جمعها في 10 مباريات، ووادي دجلة في المركز الثالث بـ25 نقطة جمعها في 10 مباراة، ليأتي بعدهم نادي زد بفارق نقاط 25 نقطة جمعها من خلال 12 مباريات، وفي المركز الخامس الزمالك بفارق 24 نقطة جمعها في 10 مباريات .

أما عن نادي البنك الأهلي فيأتي في المركز السادس بـ22 نقطة جمعها في 9 مباريات.

الجولة الرابعة عشر من الدوري

وتنطلق اليوم الخميس، أولى مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري، بمواجهة وادي دجلة والجونة على أن تستكمل المباريات غدا الجمعة.

تشهد الجولة 6 مواجهات قوية بين الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

ترتيب دوري الكرة النسائية

الأهلى 33 نقطة

مسار 30 نقطة

وادى دجلة 25 نقطة

زد 25 نقطة

الزمالك 24 نقطة

البنك الأهلى 22 نقطة

مودرن سبورت 19 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

الطيران 14 نقطة

بيراميدز 12 نقطة

الجونة 10 نقاط

المصرى 8 نقاط

المعادي واليخت 7 نقاط

بالم هيلز 6 نقاط

إنبى 3نقاط

اتحاد بسيون نقطتين

الاتحاد السكندرى نقطة