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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«بنها الجامعي» ينقذ حياة طالبة ابتلعت دبوسًا

فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي
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تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، تعاني من وجود جسم غريب “دبوس” بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبي، وجرى على الفور إجراء عملية جراحية واستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدري صغير محدود جدا، وجرى نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

 

مستشفى بنها الجامعي

كما أجرى الفريق الطبي، جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالقلب لمريضة في الخمسينات من العمر تعاني من ضيق بشرايين القلب ومنها الشريان الرئيسي المغذي للقلب، وجرى نقل المريضة لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

وأجرى الفريق الطبي أيضًا عملية جراحة صدر لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا تعاني من درن بالفص السفلي بالرئة اليمنى، وجرى إجراء عملية جراحية لاستئصال الفص عن طريق شق صدري محدود، وجرى نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

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