القومي للبحوث يعقد المؤتمر السنوي الخامس والعشرون للجمعية المصرية لعلوم الأنثروبولوجيا البيولوجية

يعقد المركز القومي للبحوث المؤتمر السنوى الخامس والعشرون للجمعية المصرية لعلوم الأنثروبولوجيا البيولوجية بالاشتراك مع المؤتمر السنوى الثالث لقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث وتحت إشراف الدكتورة عبير نور الدين، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية وبرئاسة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الانثروبولوجيا البيولوجية، الدكتور علي النفيلي، ورئيس قسم الانثروبولوجيا البيولوجية الدكتور شاكر الحسيني.

ويهدف المؤتمر إلى تغطية كافة المحاور الخاصة بأحدث ما تم التوصل إليه فى مجال الذكاء الاصطناعي والانثروبولوجيا البيولوجية مع عرض نتائج الدراسات الجارية في هذه المجالات.

ويتمحور المؤتمر حول إنجازات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وعيوب الذكاء الاصطناعى وإدارته.

ويشارك في المؤتمر عدد من الأساتذة والباحثين من المركز ومن عدة جهات منها: كلية الطب وكلية الآداب بجامعة القاهرة وكلية الطب ومعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس وقسم الحاسبات ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.