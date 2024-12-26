أوكرانيا: أسقطنا 20 مسيرة من أصل 31 أطلقتها روسيا في هجمات ليلية

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه أسقط 20 طائرة بدون طيار (مسيرة) من أصل 31 أطلقتها القوات الروسية في هجمات ليلية، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية إن الاعتراضات وقعت فوق مناطق تشيرنيهيف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها دمرت خمس مسيرات أوكرانية فوق مناطق فولغوغراد وفورونيج وبيلجورود.

وقال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، عبر "تيليجرام"، إن هجوما بمسيرة دمر عدة مبان سكنية ومنزل، لكن لم يصب أحد بأذى.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، الهجوم الروسي الكبير الذي قال الجيش الأوكراني إنه شمل 106 مسيرات و 78 صاروخا.

وأوضح بايدن: "كان الغرض من هذا الهجوم الشائن هو قطع وصول الشعب الأوكراني إلى الكهرباء خلال فصل الشتاء وتعريض سلامة شبكة الكهرباء للخطر. اسمحوا لي أن أكون واضحا: الشعب الأوكراني يستحق أن يعيش بسلام وأمان ".

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة "زودت أوكرانيا بالمئات من صواريخ الدفاع الجوي، وهناك المزيد في الطريق. لقد وجهت وزارة الدفاع لمواصلة زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".