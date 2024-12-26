«الصحة»: خدمات طبية لـ17 مليون مواطن في البحيرة خلال 11 شهرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لـ17 مليونا و592 ألفا و908 مواطنين من خلال المنشآت الطبية في محافظة البحيرة، من خلال 20 مستشفى، منذ بداية يناير حتى آخر فبراير 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى استقبال 4 ملايين و194 ألفا و32 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، واستقبال 507 آلاف 683 مواطنا بالعيادات المسائية، في التخصصات المختلفة، كما تم تقديم خدمات التشخيص (عن بُعد) لـ14 ألفا و981 مواطنا، بالإضافة إلى إصدار 12 ألفا و310 قرار نفقة الدولة.

ونوه "عبدالغفار"، إلى أنه فى إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة تم إضافة واستحداث 39 سرير رعاية تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة (قسم مناظيرالجهاز الهضمي للأطفال وحديثي الولادة، وتطوير القسم الداخلي لجراحة الأطفال، وإضافة جهاز إيكو للأطفال، واستحداث وحدة هواء وشفط للأطفال)، بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، كما تم (تطوير قسم الاستقبال، واستحداث وحدتي جراحات اليد التخصصية، وجراحة عظام الأطفال، وقسم الأورام، وتوفير جهاز دلالات الأورام والمناعة والهرمونات) بمستشفى كفر الدوار العام، كما تم استحداث (وحدة مناظير فوجي، وتوفير 2 جهاز تنفس صناعى وبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطوير مبنى العيادات الخارجية) بمستشفى حميات دمنهور، وتطوير ورفع كفاءه المعمل بمستشفى رمد دمنهور، بالإضافة إلى تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى صدر دمنهور.

وأضاف "عبدالغفار"، إلى (إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 20 سرير رعاية مركزة، 4 أسرة رعاية متوسطة للكبار، وتطوير ورفع كفاءة عناية الأطفال بقوة استعابية 14 سريرا، وحدة الحضانات بسعة 28 محضن، واستحداث 4 رعاية متوسطة للأطفال، وإنشاء بنك دم تجميعي، تطوير قسم الأسنان) بمستشفى الرحمانية المركزي، كما تم (استحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بسعة 2 سرير، وتطوير عناية الأطفال لتصل لقوة استعابية 13 سريرا، وتطوير قسم الأطفال ليصل لقوة أستعابية 14 سريرا) بمستشفى إدكو المركزي، بالإضافة إلى توفير (3 حضانات للأطفال، وجهاز أشعة مقطعية، وأشعة تشخيصية ) بمستشفى الدلنجات المركزي.

وقال إنه تم إنشاء (وحدة عناية مركزة بسعة 23 سرير رعاية، واستحداث وحدة علاج الصدفية، وتوفير منظار مسالك بولية وجهاز سونار لوحدة الغسيل الكلوى ، وتطوير العيادات الخارجية ، وقسم العلاج الطبيعي ، ووحدة الكلى ، وتطوير المعمل ليصبح معمل مرجعي ) بمستشفى رشيد المركزي ، بالإضافة إلى ( إستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية ، وخدمة المناظير الجراحية ومناظير العظام ، واستحداث معمل بكتريولوجي ، وتوفير التجهيزات الطبية والغير طبية لقسم النساء والتوليد ، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ) بمستشفى المحمودية المركزي، كما تم إستحداث 10 أسره رعايات مركزة تخصصية تتضمن ( إذابة جلطة دماغية ، اكلامسيا ، سموم)، وإضافة وحدة الشلل الدماغي للاطفال، ومعمل بكتريولوجي، بمستشفى حوش عيسى المركزي، حيث تم تطوير قسم الاستقبال ، واستحداث أسره رعاية بوحدة العناية المركزة لتصل لقوة أستعابية 20 سرير، واستحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى ابوالمطامير المركزي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الرعاية المتوسطة و إستحداث 2 سرير ، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ ، المعمل بمستشفى غرب النوبارية المركزي .

من جانبه أشار الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ9 مليون و 941 ألف و 967 مواطن من خلال 455 ما بين مراكز و وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تقديم خمات تنظيم الاسرة ل مليون 847 ألف و 444 سيدة ، حيث تم تطوير بعض الوحدات الصحية لتصبح مركزاً لتنمية الاسرة وشملت ( مركز تنمية اسرة كفر داوود ، كوم الفرج ، القوني ، بلقطر الغربية ) تم تشغيلهم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه باقي الوحدات الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية .

ونوه عبدالجواد، الى رفع كفاءه الكوادر البشرية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، حيث تم تدريب 1708 شخص من خلال 60 دورة تدريبية، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي في البحيرة، مشيرا إلى تكثيف المرور على المنشآت الطبية الغير حكومية حيث تم المرور على 10314 منشأه طبية، وإصدار888 قرار غلق لعدم اتباع اشتراطات التراخيص.