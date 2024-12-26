السبت.. حزب المؤتمر يحتفل بتدشين هيئته العليا

ينظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، احتفالية كبرى، السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر، وذلك لتدشين الهيئة العليا برئاسة اللواء أحمد زغلول مهران.

يذكر أن الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أصدر من قبل قرار بتعيين اللواء أحمد زغلول مهران نائب رئيس الحزب رئيسا للهيئة العليا لحزب المؤتمر.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على التواجد بكثافة في المحافظات وأنه سيتم تدريب عدد كبير من الكوادر الشبابية بالمحافظات وذلك استعدادا للمحليات والاستحقاقات القادمة.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد زغلول رئيس الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إنه سيعمل على ضم الكوادر السياسية للحزب وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب في الشارع المصرى، لافتا إلى أن الحزب دائما يجدد موقفه الداعم للدولة المصرية والقيادة السياسية في جميع القرارات.