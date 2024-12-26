جامعة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولى

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات "برنامج الأمن السيبراني" بهدف تقديم عروض حول موضوعات متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوت، ضمن مقرر مادة مهارات التواصل والعرض الفعال.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، والدكتور ممتاز حجاب عميد القطاع الهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور كريم أحمد إبراهيم مدير برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والدكتورة مهيرة عماد أستاذ المادة.

وقدم الطلاب خلال الفعالية عروضًا مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أبرزت مستوى متميز من الإبداع والمعرفة، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى العروض، حيث تم اختيار أفضل ثلاثة مراكز لتكريمهم تقديرًا لتميزهم.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما يؤهل الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية، تساهم بشكل كبير في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على الابتكار، خاصة تلك التي تركز على المجالات التقنية الحديثة، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التي تنمي الإبداع والتميز لدى الطلاب، وتعزز مكانة الجامعة كمركز ريادي للتعليم.