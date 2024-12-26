استعدادات أسوان لأعياد الكريسماس ورأس السنة والميلاد المجيد والعيد القومي.. تعرف عليها

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية لجوهرة النيل الساحرة إستعدادًا للاحتفال بأعياد الكريسماس ، ورأس السنة الميلادية ، وأيضاً الميلاد المجيد ، وعيد أسوان القومى ، وقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هناك متابعة ميدانية متواصلة للجهود الجارية حيث تزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم عام 2025 .

استعدادات أسوان لأعياد الكريسماس والميلاد

الإسراع بتلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى

وشدد على الإسراع بتلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى ، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الداخلية والأسواق من نظافة عامة وتطوير وتجميل وتشجير ورفع الإشغالات ، مع إستكمال أعمال الرصف وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق ، مع تهذيب الأشجار ، بالإضافة إلى تكثيف المسطحات الخضراء ، فضلاً عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق ، لتكون زهرة الجنوب جاهزة ، وفى أبهى صورها لإحتفالات المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين بالأعياد المتتالية ، والإستمتاع بجمال وسحر الطبيعة الخلابة ، والشمس المشرقة والطقس المعتدل داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة .

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