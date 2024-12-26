للتقصير في العمل.. إحالة إدارة مدرسة ابتدائي ببني سويف للتحقيق

أحالت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إدارة المدرسة الابتدائية المشتركة بالجزيرة المرتفعة التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، فضلا عن تدني مستوى النظافة، وعدم انضباطها بالشكل المطلوب.

وشددت وكيل التعليم على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية واستمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ، الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة وتنظيم دخول وخروج التلاميذ.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الخميس، المدرسة الابتدائية المشتركة بالجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف التابعة لإدارة تعليم شرق، وذلك في حضور الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة ومحمد إمام منسق المتابعة.

حيث تفقدت حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، وتبادلت الحديث مع بعض التلاميذ وإدارة المدرسة حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول.