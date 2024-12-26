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الخميس 26 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة مدير قطاع المياه بأسوان للتحقيق وتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب

مبني ديوان محافظة
مبني ديوان محافظة أسوان
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قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتحقيق، وذلك بعد تعدد الشكاوى الجماهيرية من تكرار انقطاع مياه الشرب، عن بعض المناطق والأحياء السكنية.

ديوان محافظة أسوان 

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس (الإسكان المتميز) وغيرها.

لا تهاون مع أى تقصير

وأكد أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومى تجاه الخدمات والمرافق الأساسية .

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