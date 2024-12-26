دعمًا للكرة النسائية.. ورش عمل لمدربات الرخصة الإفريقية B7

حرص الدكتور جمال محمد علي، العميد السابق لكليه التربية الرياضية جامعة أسيوط ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على عقد ورش عمل لمدربات الرخصة الأفريقية B7 تحت عنوان “أهمية الإعداد المهاري والخططي والبدني والنفسي للاعب” بحضور الكابتن محمد حشيش .

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وكان الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة .

تضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، الكابتن عاطف عطية والكابتن عبدالله عبدالغني والكابتن محمد طه مقرر لجنة المدربين .