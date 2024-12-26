ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دعمًا للكرة النسائية.. ورش عمل لمدربات الرخصة الإفريقية B7

مدربات الرخصة الأفريقية
مدربات الرخصة الأفريقية B7
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور جمال محمد علي، العميد السابق لكليه التربية الرياضية جامعة أسيوط ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على عقد ورش عمل لمدربات الرخصة الأفريقية B7 تحت عنوان “أهمية الإعداد المهاري والخططي والبدني والنفسي للاعب” بحضور الكابتن محمد حشيش .

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وكان الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة .

تضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، الكابتن عاطف عطية والكابتن عبدالله عبدالغني والكابتن محمد طه مقرر لجنة المدربين .

 

الاتحاد المصري لكرة القدم مدربات الرخصة الأفريقية B7 منطقة القاهرة لكرة القدم دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر الكرة النسائية